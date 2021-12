Procon divulga variação de preço em materiais escolares com até 1.071,43% na Capital

O Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) divulgou a variação de preços em relação aos materiais escolares, nesta quarta-feira (22), em Campo Grande. A diferença de preço chegou a 1.071,43% e a pesquisa foi realizada entre 13 e 20 deste mês em 12 estabelecimentos.

O produto com maior variação foi o apontador plástico, com depósito, que foi encontrado por R$ 0,35 na Franco Papelaria e a R$ 4,10 na Papelaria Brasil, apresentando a diferença de 1.071,43%. O item com menor variação de preço foi a Cola Escolar Simples 90 gramas, sendo encontrada por R$ 1,90 na Livromat e R$ 1,95 na Franco e Papelaria Brasil, com diferença de 2,63%.

No comparativo de preços no intervalo de doze meses constatou-se que dos 164 itens, 136 apresentaram aumento de preços e 28 tiveram redução no valor. O produto com o aumento de preço foi o Giz de Cera Gizão C/12 unidades Piratininga, com 59,33% de alta. Já o produto com maior redução foi o lápis de cor grande C/24 Cis, que caiu 37,66% em um ano.

O superintendente do Procon, Marcelo Salomão, explica que a pesquisa tem como objetivo auxiliar o consumidor a encontrar os melhores preços na compra do material escolar. “Nossa intenção é ajudar a população e facilitar que nesse momento possam comprar os itens mais baratos em variados estabelecimentos”, disse.

Os estabelecimentos pesquisados foram Franco, Lê, Livromat, Lusa, Moderna, Microart, Papelaria Brasil, São Paulo, Shop Tudo, Suprimac e Zornimat.

(Com Assessoria)