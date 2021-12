Muitas atrações musicais nessa quarta-feira na Praça Ari Coelho e Feira Central

As paradas natalinas acontecem às 19h e 21h na Rua 14 de Julho. O cortejo com personagens, música e dança está encantando os campo-grandenses.

Com informações do site da Prefeitura de Campo Grande na Praça Ary Coelho tem ainda pipoca, algodão doce e muitas brincadeiras, como pinturas faciais, de graça, para as crianças aproveitarem a festa do natal com muita alegria em família. A programação que começou no início deste mês segue até 26 de dezembro.

Quem quiser aproveitar e conhecer os pontos turísticos de Campo Grande, o City Tour está com saídas às 18h e 20h nesta quarta-feira (22). As saídas são na Praça Ary Coelho. O passeio é de graça. Todos precisam usar máscara e haverá álcool em gel disponível para os usuários. O ônibus é higienizado a cada passeio e as fichas para ter acesso são entregues na própria praça, na esquina da 14 de Julho com a 15 de Novembro, a partir das 17h30.

Na véspera do Natal (dia 24) haverá uma apresentação de um coral muito especial em libras, com o coro do Ministério Acessível, às 16h30, na Rua 14 de Julho esquina com a Avenida Afonso Pena. As paradas natalinas na data acontecerão às 16h e 18h.

No dia 25 de dezembro é a vez do Coral Vozes da Periferia se apresentar na Rua 14 de Julho esquina com a Avenida Afonso Pena, às 19h. No dia 26 de dezembro, encerrando a programação, a Patrulha Canina traz toda a alegria para a criança em show ao vivo na Rua 14 de Julho esquina com a Avenida Afonso Pena.

O cantor e violeiro Carlos Colman é a grande atração musical desta quarta-feira (22) do Reviva Natal: Campo Grande de luz, paz e alegria. O autor da canção Castelânea se apresenta na Praça Ary Coelho, às 19 horas. Já na Feira Central, a atração será o cantor e violeiro Aurélio Miranda. O show está marcado para às 19h30.