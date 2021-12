Viaduto da UFMS recebe arte urbana em homenagem às araras no projeto Cores e Vias

O viaduto da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) é o segundo viaduto da Capital a receber o projeto arte urbana. A partir do dia 23 de dezembro, às 8 horas, as mãos do artista muralista Matheus do Carmo, vai colorir o local pelo projeto Cores e Vias, da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur). A revitalização ocorre a partir da parceria público-privada com o Grupo Pereira, representado por suas marcas Fort Atacadista e Supermercado Comper.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, o Cores e Vias foi pensado para promover não só a arte grafite, como também o patrimônio cultural, a educação ambiental e o turismo. “Queremos gerar a sensação de pertencimento ao campo-grandense, para que ele possa querer cuidar da cidade e ensinar as crianças a preservar o ambiente em que vivem”, afirma.

Matheus do Carmo foi o idealizador da arte e pretende fazer uma homenagem às araras, aves que já se tornaram o cartão-postal da cidade, dando à Campo Grande, inclusive, o título de Capital das Araras, artista muralista há 12 anos e, há 3, leva a arte como fruto de renda. Ele tem obras espalhadas em residências e estabelecimentos de Campo Grande e Sidrolândia, e possui um mural no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

