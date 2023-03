Após inúmeras reclamações vereadora protocola oficio ao IIGP

População da terceira maior cidade do Estado, enfrenta dificuldade na renovação do RG e documentos pessoais e vereadora protocola ofício ao Diretor do IIGP – Instituto de Identificação Gonçalo Pereira pedindo que dê uma atenção merecida a população de Três Lagoas, nesta segunda-feira (20).

Dentre os assuntos abordados pela vereadora Sayuri Baez (Republicanos), dentre os diversos problemas enfrentados, alguns são como a demora para o atendimento, reclamações vindas das famílias autistas devido o serviço, até dificuldade de acesso ao sistema. “Também temos informações no sentido de que quando a população tenta agendar pelo site, aparece a informação: “sem agenda disponível”, Só que, para ter acesso ao atendimento eletrônico, o usuário deve conectar-se ao endereço http://servicos.sejusp.ms.gov.br/ , escolher o posto mais próximo ou o local que tiver a data desejada, preencher o formulário e confirmar o agendamento.”, ressaltou.

Sayuri sugere que a entidade possa firmar parcerias com universidades, afim de melhorar a qualidade do serviço. “Uma sugestão seria abrir espaço para as faculdades locais, como de direito, por exemplo, para que seus alunos possam fazer estágio no Posto de Identificação, onde, com certeza, haverá um interesse e um benefício recíproco na parceria.” concluiu.

A vereadora foi em loco conferir as reclamações que chegaram até ela e por esta razão aguarda um retorno sobre o que pode ser feito.

