Campo Grande bate recorde com mais de 7 mil raios em único dia

Campo Grande registrou 7.155 descargas elétricas na noite deste durante temporal neste sábado (9), conforme informações do meteorologista da Uniderp, Natálio Abraão Filho. Além disso, a média de chuvas para a Capital foi de 15mm, maior quantidade de precipitação em um único dia.

O total esperado para o mês de dezembro é de 224 mm e até o dia 4 já choveu 108mm. Ainda segundo Abraão, a região da Vila Progresso registrou 26,0 mm de chuva e a Região do Jardim Panamá registrou 12,0 mm, sendo os lugares onde mais choveu no sábado.

Devido as fortes chuvas de ontem, a tradicional Parada Natalina, realizada na 14 de julho, precisou ser cancelada pela prefeitura, por questões de segurança.

Dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) mostram que Mato Grosso do Sul é um dos Estados que registra o maior índice de incidência de raios do Brasil. Na última quinta-feira (9), o Estado marcou queda de 99,000 descargas atmosféricas durante chuvas, que causaram estragos em diversas regiões.

O domingo segue com previsão de chuva para o Estado, com chance de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Além disso, a chuva deve permanecer na Capital até a quinta-feira (14), segundo o Clima Tempo.