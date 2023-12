Adolescente é encontrada morta com sinais de violência sexual em Dourados

Uma adolescente, identificada como Karina Ferreira Isnardi, de 16 anos, foi encontrada morta na manhã deste domingo (10), com sinais de violência sexual, na aldeia Jaguapiru, reserva indígena de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do portal Dourados Informa, levantamento inicial da perícia da Polícia Civil constatou dilaceração no ânus da vítima. Um faca sem o cabo foi encontrada perto do corpo, mas ainda não se sabe se ela foi morta com o objeto na região dilacerada ou por asfixia.

Além disso, a perícia encontrou vísceras perto do corpo da jovem, e o material foi recolhido para exame, para determinar se as vísceras pertencem a algum animal ou a vítima.