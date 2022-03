Primeiras-damas de MS participam de evento sobre empreendedorismo feminino

No dia de hoje (18) o Sebrae-MS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso do Sul) realizou um evento – em alusão ao Mês das Mulheres – exclusivamente voltado às primeiras-damas e secretárias de Assistência Social dos 22 municípios do Estado que integram o programa Cidade Empreendedora.

A ideia foi reunir mulheres de destaque que possam levar conhecimento, liderança e negócios para outras mulheres. Das 80 participantes no encontro, presença virtual de Michelle Bolsonaro, primeira-dama do Brasil, por videoconferência.

“Vocês, primeiras-damas e secretárias, têm uma nobre missão de transformar seus municípios e contribuir para a redução das diferenças sociais. Vocês inspiram e fomentam o engajamento de outras mulheres. Continuem firmes nessa trajetória”, expôs Michelle em mensagem.

Formação de líderes empreendedores

O 1º Encontro das Primeiras-damas e Secretárias de Assistência Social é uma das iniciativas do eixo “Liderança” – vertente do programa Cidade Empreendedora que visa promover a formação de líderes que exerçam uma gestão pública empreendedora.

Essa primeira ação foi realizada com o foco exclusivo no público feminino. Foram convidadas representantes de Amambai, Bandeirantes, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Dourados, Inocência, Jaraguari, Jardim, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Selvíria, Sonora e Terenos.