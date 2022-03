Maitê Paleari participa de encontro de Primeiras-damas e secretárias de Assistência Social do Sebrae-MS

Hoje (18), a Primeira-dama de Nova Alvorada do Sul, Maitê Paleari, participou do evento realizado pelo Sebrae-MS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso do Sul), o 1º Encontro de Primeiras-damas e Secretárias de Assistência Social dos municípios que integram o programa Cidade Empreendedora – iniciativa executada atualmente em parceria com 22 prefeituras municipais para a promoção do desenvolvimento local.

Com a proposta de possibilitar o networking e levar conhecimento para essas mulheres que exercem a liderança e fazem a diferença no contexto social e de negócios, foi realizado no Hotel Deville, em Campo Grande, e reuniu, em média, 80 participantes.

Maitê Paleari comentou sobre sua participação no evento. “É uma grande satisfação participar deste evento, quero agradecer ao Sebrae-MS, pela iniciativa, evento no qual proporcionou uma troca de conhecimento e fortalecimento das mulheres empreendedoras, incentivando e mostrando que nós somos capazes de empreender e ajudar nossa comunidade”, comentou.

O encontro foi aberto no início da manhã com o pronunciamento do diretor-superintendente do Sebrae-MS, Claudio Mendonça, que destacou a importância do papel das participantes no processo de desenvolvimento dos municípios e a relevância do trabalho em conjunto.

“Acredito que com a força das mulheres dos municípios podemos transformar realidades. Com o importante papel que desempenham, seja na gestão municipal, à frente de negócios ou em outros postos de liderança, elas podem oferecer novas alternativas para mudar a vida da população, por meio do empreendedorismo. Parabéns a todas as mulheres que estão aqui e acreditam nesse trabalho em conjunto com o Sebrae”, ressaltou Mendonça.

Já a Secretária de Assistência Social de Nova Alvorada do Sul, Lidiane Aragão, destacou a importância de eventos desta magnitude. “Estou muito feliz por participar deste evento, de fortalecimento e empoderamento da mulher, é gratificante ver tantas mulheres unidas e lutando para ocupar seu espaço na sociedade num todo, e podendo contribuir de forma significativa”, destacou.

A abertura do evento também contou com a participação da Primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, que passou uma mensagem para o público por meio de um vídeo. “Gostaria de parabenizar o Sebrae pela iniciativa de unir experiências de vários municípios para alavancar projetos de transformação social. Em Mato Grosso do Sul, vocês, primeiras-damas e secretárias, têm uma nobre missão de transformar seus municípios e contribuir para a redução das diferenças sociais. Vocês inspiram e fomentam o engajamento de outras mulheres, sejam nas causas sociais ou no desenvolvimento de negócios. Continuem firmes nessa trajetória”, expôs Michelle Bolsonaro.

Para a diretora da Sala do Empreendedor em Nova Alvorada do Sul, Viviane Beraldi. “O evento veio pra mostrar a força de empreender da mulher, a vontade de vencer e trabalhar para transformar vidas, um destaque para uma bela palestra com a Luciana Balbino que fundou uma comunidade no estado da Paraíba e transformou a vida de 200 famílias com a força de empreender para conquistar a liberdade financeira com o apoio do Sebrae”.

Foram convidadas para estarem presentes no evento primeiras-damas e secretárias de Assistência Social de Amambai, Bandeirantes, Camapuã, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Dourados, Inocência, Jaraguari, Jardim, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Selvíria, Sonora e Terenos.

Desenvolvimento e empreendedorismo em pauta

Na data, um dos principais assuntos trabalhados com as participantes foi o empreendedorismo como ferramenta para a transformação social. O tema “Empreendedorismo que transforma” foi abordado em uma palestra ministrada pela diretora-técnica do Sebrae-MS, Maristela França, que expôs como o empreender pode trazer uma nova realidade, principalmente, para o público feminino, além da importância de as mulheres, enquanto líderes, terem um comportamento empreendedor.

“A inclusão social pelo empreendedorismo representa o protagonismo gerando negócios. Quando uma mulher empreende isso reverbera em âmbito econômico e social, além de impactar na qualidade de vida da família dela e do entorno. As instituições internacionais que hoje estudam as melhores práticas de empreendedorismo feminino afirmam isso, então, as primeiras-damas e secretárias que tem o grande desafio de trabalhar na gestão municipal e promover programas, projetos e ações, para transformar realidades precisam ter esse conhecimento e utilizá-lo como aliado nesse trabalho. O empreendedorismo transforma a realidade de mulheres, inclusive, todas nós que estamos em posição de liderança, temos que ter atitudes empreendedoras”, esclareceu Maristela.

O encontro também trouxe para as participantes outras seis palestras que envolveram temas como política e desenvolvimento local, além de apresentar projetos sociais considerados cases de sucesso, como o trabalho desenvolvido na comunidade Chã do Jardim, localizada no interior da Paraíba. A coordenadora do projeto, Luciana Balbino, contou que apostou da área do turismo para transformar a realidade local e gerar renda para quem vive na região.

Dentre as palestras, também estiveram histórias inspiradoras de mulheres que se tornaram donas de uma empresa e mudaram de vida, como a Clau Rodrigues. A empreendedora de Chapadão do Sul é proprietária da empresa “Pamonha da Vó Ciça”. Mãe de quatro filhos, ela começou o negócio como uma alternativa para aumentar a renda da família e atualmente tem uma empresa consolidada que é referência no município.

“Eu vim contar um pouquinho da minha história e mostrar como o empreendedorismo transformou a minha vida, dos meus filhos e da minha comunidade em geral. Em Chapadão do Sul, hoje eu sou referência no âmbito do empreendedorismo feminino e tudo graças ao Sebrae que me mostrou o caminho certo para crescer. Eu não poderia deixar de compartilhar um pouco dessa experiência com as secretárias e primeiras-damas, pois o apoio delas para que as mulheres empreendam é muito importante. É uma forma das mulheres transformarem a vida do seu lar e do município”, enfatizou a empreendedora.

Formação de líderes empreendedores

O Encontro das Primeiras-damas e secretárias de Assistência Social é uma das iniciativas do eixo “Liderança” – vertente do programa Cidade Empreendedora que tem como propósito promover a formação de líderes que exerçam uma gestão pública empreendedora. Essa foi a primeira ação realizada com o foco no público feminino, porém desde o ano passado, o Sebrae-MS tem feito um trabalho intenso direcionado para os prefeitos e equipes que atuam na administração pública dos municípios que integram o programa.

Uma das iniciativas que fazem essa atuação é a “Mentoria de prefeitos”, onde o Sebrae em Mato Grosso do Sul, de forma inédita no Brasil, oferece aos gestores públicos uma consultoria personalizada. Os gestores públicos são acompanhados por consultores do Sebrae que já foram líderes do executivo com a proposta de ajudá-los a solucionar problemas e implementar boas práticas.

Mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora podem ser obtidas pelo número 0800 570 0800.