Dupla é presa em flagrante por roubo a mão armada em Bonito

Um homem de 28 anos foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido na manhã de hoje (18) por equipes da Denar (Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico) juntamente com a Polícia Civil em Bonito, a 285 quilômetros de Campo Grande. A dupla é suspeita de roubo majorado, restrição da liberdade e emprego de arma de fogo.

Os agentes de segurança pública acompanhavam por monitoramento membros de uma organização criminosa com braços no presídio da Capital. Segundo a Denar, os criminosos estavam prestes a realizar um roubo no município bonitense. Foram 10 dias de trabalho de campo e de inteligência antes de prender o homem e apreender o menor, ambos em flagrante.

Os suspeitos já estavam saindo da casa das vítimas quando foram surpreendidos pelas equipes. No momento em que perceberam os agentes tentaram se livrar das joias, dinheiros, arma branca e uma arma de fogo. Foi necessário efetuar disparos pela polícia em face da reação dos autores.

Por sua vez, as vítimas foram encontradas amarradas e trancadas em um cômodo da casa.