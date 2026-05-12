Primeira fase do Inverno Acolhedor encerra com 250 atendimentos e aumento de 58% na demanda atendida

Foto: Reprodução
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A primeira fase da ação Inverno Acolhedor 2026, realizada entre os dias 9 e 11 de maio, contabilizou 250 acolhimentos no Parque Ayrton Senna, superando os 158 registros do mesmo período de 2025. O aumento representa um crescimento de 58,22% na demanda atendida pela ação neste ano.

O maior fluxo de acolhidos ocorreu na madrugada de domingo (10), quando a sensação térmica chegou a -3,2ºC. Durante os três dias de funcionamento, os atendimentos aconteceram das 18h às 6h, com estrutura de triagem, distribuição de agasalhos e fornecimento de alimentação. Ao todo, foram entregues 300 marmitas produzidas pela Associação Nova Criatura em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), além de mais de 240 cobertores distribuídos no Parque Ayrton Senna e pelas equipes do Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social) durante as abordagens noturnas.

A operação contou com equipes multidisciplinares e atendimento médico realizado pelo Consultório na Rua da Sesau (Secretária Municipal de Saúde), em espaços preparados para o pernoite. A Subea (Subsecretaria de Bem-Estar Animal) também participou da ação, oferecendo ração e suporte veterinário para os pets que acompanham os acolhidos, enquanto a Guarda Civil Metropolitana garantiu a segurança do local.

Após o pernoite, os acolhidos eram encaminhados para a Uaifa (Unidade de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias) ou para o Centro POP, onde recebiam café da manhã e continuidade no atendimento da rede de assistência social, em parceria com a EMHA e a Funsat.

A secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, destacou a importância da integração entre os serviços. “O volume de acolhimentos registrados é resultado do planejamento logístico e do compromisso da gestão municipal com o bem-estar das pessoas em vulnerabilidade social. A ação funciona como porta de entrada para a rede de proteção social e garante a integridade física da população durante o período de frio intenso”, afirmou.

A SAS também mantém a campanha de arrecadação de roupas de inverno, com prioridade para peças masculinas adultas, como calças, casacos, meias e toucas. As doações podem ser entregues no Parque Ayrton Senna, a partir das 17h, conforme o funcionamento do ponto de apoio, e na sede da SAS, localizada na Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377, Jardim TV Morena.

A continuidade das operações no parque seguirá condicionada ao monitoramento das condições meteorológicas realizado pelos órgãos competentes.

 

Por Prefeitura de Campo Grande

 

 

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