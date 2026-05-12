Operação contra corrupção na Sisep apreende R$ 429 mil em dinheiro vivo em Campo Grande

A operação “Buraco Sem Fim”, deflagrada nesta terça-feira (12) pelo Gecoc, apreendeu R$ 429 mil em dinheiro vivo durante cumprimento de mandados em Campo Grande. A investigação apura supostas fraudes em contratos da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

Segundo o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), foram encontrados R$ 186 mil na casa de um servidor e outros R$ 233 mil no imóvel de outro investigado.

A operação cumpre sete mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão na Capital. A ação ocorreu em conjunto com o Gaeco.

De acordo com a investigação, uma organização criminosa atuava de forma sistemática na fraude de serviços de manutenção de vias públicas, manipulando medições e realizando pagamentos indevidos.

O Gecoc afirma que as provas apontam pagamentos por serviços que não teriam sido executados integralmente, permitindo desvios de recursos públicos, enriquecimento ilícito dos envolvidos e prejuízos à qualidade do asfalto em Campo Grande.

Ainda conforme o levantamento, entre 2018 e 2025, a empresa investigada firmou contratos e aditivos que somam mais de R$ 113,7 milhões.

Entre os presos está o ex-secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, que comandou a Sisep entre 2017 e 2023.