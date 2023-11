Quatro pessoas ficam feridas durante pouso forçado de avião no pantanal

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente aéreo, na tarde de ontem (15), em uma fazenda na região do Paiaguás, perto do rio Taquari, a cerca de 150 km da área urbana de Corumbá.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o piloto teve dificuldades para pousar a aeronave devido a baixa visibilidade provocada por incêndios no pantanal.

As quatro vítimas que estavam dentro do avião monomotor sobreviveram, mas apresentaram fraturas pelo corpo. Eles foram encaminhados até a sede dos bombeiros na região do Pantanal e logo após, transportados até Batalhão de Aviação do Exército da Força Áerea Brasileira (FAB), de Campo Grande.

Ainda de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas ficarão internadas e se recuperando das fraturas no Hospital da Unimed.

