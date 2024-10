Jovem furta mais de R$30 mil reais do avô em Amambai

Nesta manhã (25), uma jovem, de 18 anos, foi indiciada após confessar ter roubado R$ 35 mil do avô, de 78 anos. O caso aconteceu em Amambai, cidade a 351 quilômetros de Campo Grande e a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com informações, o idoso guardava o dinheiro em uma caixa de sapatos e se deu conta do furto, quando foi pegar um cheque que estava guardado no local e percebeu que todo o seu dinheiro havia sumido.

A vítima procurou a delegacia.

Uma equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais) iniciou as investigações e descobriram que a neta foi a responsável pelo roubo ao ser interrogada.

Ela relatou aos policiais que foi até a casa do avô, pegou o dinheiro que estava guardado e usou para comprar mercadorias para a loja que tem.

