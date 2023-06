10ª edição do festival ‘Blues e Jazz’ movimenta Bonito

10ª edição do festival traz o melhor do blues e jazz brasileiro e ainda o ‘Circuito Cultural Guarani’, a partir de quinta-feira

O município de Bonito recebe o melhor do blues e jazz brasileiro, a partir desta quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi, com o 10º festival “Bonito Blues & Jazz”! Ele busca promover uma integração entre a música sul-mato-grossense e artistas do Brasil, Paraguai e Argentina. Quem abre o evento, na quinta-feira (8), são as bandas El Trio (banda de Campo Grande), Walter Pinheiro (São Paulo) e Boldrini Quarteto (Paraná), levando muita música instrumental, a partir das 21h, no Selina Hotel, que sediará o festival até sábado (10). Nesta edição, o festival ganhou o “Circuito Cultural Guarani”, que vai reforçar a ligação de Mato Grosso do Sul com o projeto que reúne produtores culturais de vários países latino-americano. A produção do evento é do Instituto Internacional Visão de Vida e realização de La Paloma Eventos e Bolt Produções, além do festival ser contemplado pelo FIC-MS (Fundo de Investimentos Culturais) e da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul.

As bandas El Trio (banda de Campo Grande), Walter Pinheiro (São Paulo) e Boldrini Quarteto (Paraná) abrem o festival, levando muita música instrumental. Boldrini, que toca o baixo acústico, ressalta que o evento é um marco. “Para mim, o festival é um marco! E é com essa vontade que Afonso e produção tem feito, ao longo desses 10 anos, o festival. Tenho certeza de que esse foi um dos maiores objetivos, que a música se espalhe por toda a nossa região.”

Ele ainda destaca a importância de se relacionar com diversos músicos do blues e jazz. “Nós somos do Paraná e não é muito fácil pensar em ir a Mato Grosso do Sul, se relacionar com os músicos, então, são vários tipos de concepção musical que estão levando para o festival, cada um na sua área. A área do blues está muito bem coberta por gente conhecida no Brasil inteiro, então isso vai fazer com que os músicos de jazz, que também é a minha área, fiquem um pouco mais acesos, que as pessoas comecem se relacionar com essa atividade musical.”

Expectativa

O diretor do evento, Afonso Rodrigues Jr., detalha como estão os preparativos e a venda dos ingressos. “Estamos findando os preparativos e, como sempre, alguns imprevistos surgem, mas estão sob controle. Esperamos a visita de todos em Bonito, para comemorarmos a 10ª edição do ‘Bonito Blues & Jazz’ festival. As vendas dos ingressos no portal Sympla estão indo bem, presencial já fica para última hora, pois os turistas chegam em Bonito no dia do evento, quinta-feira, quando adquirem o ingresso. Em Bonito, está à venda na Lugano Bonito e no Selina Hotel.”

A 2ª noite de festival será dedicada à música paraguaia, com a Band’Elaschica, formada exclusivamente por 10 garotas, VPL Blues, com composições autorais em espanhol e guarani e o lendário baterista Toti Morel y Família, acompanhado de suas filhas. No último dia do festival “Bonito Blues & Jazz”, sábado (10), é a vez do guitarrista argentino Rula Cancino, com sua banda Rula y Los de La Esquina, Mato Grosso do Blues, apresentado por Luis Ávila & Friends, homenageando grandes compositores do Estado como José Boaventura, Zé Pretim e Renato Fernandes. Por fim, Big Gilson (Rio de Janeiro) se apresentará com o melhor do blues carioca

Prestes a se apresentar pela primeira vez no festival, o guitarrista argentino Rula Cancino, da banda Rula y Los de La Esquina espera compartilhar experiências com os irmãos paraguaios e brasileiros e destaca a importância do festival. “Ele é muito importante, pois está unindo três países e cada um deles é diferente, contando histórias de onde você vem, e fazer contato com os músicos e com o público expectante do show.”

Luis Ávila, ex-integrante de Garotos Habilidosos, afirma ter um elo com o festival que, após alguns anos, o convidou para integrar a equipe de produção. “Tenho uma ligação muito próxima com o festival, toquei desde a 1ª edição e, após uns 2-3 anos de participação, acabei me envolvendo com outras questões técnicas, ajudando os novatos e fui convidado a fazer parte da produção. Nos meus 3 últimos anos em Campo Grande, eu já fazia parte da equipe de produção, ajudando a selecionar e negociar com os artistas.”

O vocalista e guitarrista explica que o evento já faz parte da sua história e desta vez estará com 4 integrantes na banda: Zé Fiuza (bateria), Luciano de Sá (contra-baixo), Filipe de Castro (teclado) e Simão Gande, na guitarra. “Minha expectativa é muito grande, pois o festival faz parte da minha história. Atualmente, morando em Londres, tive que montar uma banda a distância. Escolhi músicos que, na minha opinião, são os melhores instrumentistas do Estado, são amigos de longa data em quem eu confio, como pessoas e músicos. Passei o repertório para eles, estamos discutindo os arranjos, hoje (6) será nosso primeiro ensaio, mas já tocamos juntos várias vezes. Desta vez, é uma preparação diferente, confio muito na qualidade deles, pois escolhi meu time dos sonhos.”

Outro músico que se apresentará pela primeira vez em Bonito, no festival, é Big Gilson, que já está ansioso. “Não vejo a hora de chegar em Bonito e tocar com essa galera. Já toquei em Campo Grande algumas vezes, a recepção sempre foi maravilhosa e não espero nada menos, em Bonito. Então, não vejo a hora, estarei com uma super banda e espero que todos curtam”, revela.

Circuito Cultural Guarani

A edição deste ano do festival terá o “Circuito Cultural Guarani, Conecta Mato Grosso do Sul”, com a participação de integrantes da associação internacional e de convidados, que se reúnem no sábado (10), a partir das 14h30, no auditório Tetê Faria, na Câmara Municipal de Bonito. Esta será a 1ª ação oficial do “Circuito Cultural Guarani” no Brasil, que reforça a ligação do Estado sul-mato-grossense com o projeto que reúne produtores culturais de vários países latino-americanos.

“Com certeza é uma programação de altíssimo nível, com músicos do Brasil (RJ, MS, PR e SP), Argentina e Paraguai, representando o melhor da música instrumental dos países limítrofes. Teremos, em especial, o encontro ‘Circuito Cultural Guarani Conecta MS’ que representa a integração cultural entre países latino-americanos, com a presença de autoridades da cultura do Brasil, Paraguai, Chile e Argentina”, finaliza o diretor do festival.

SERVIÇO: O 10º “Bonito Blues & Jazz” festival acontece nos dias 8, 9 e 10, a partir das 21h, no Selina Hotel. O hotel fica na rua Santana do Paraíso, 554, Bonito/ MS. Os ingressos são limitados e estão sendo vendidos em combo para os 3 dias, custando R$ 100 por pessoa. Caso prefira ingresso para uma noite, sai a R$ 40 por pessoa. Para comprar, acesse o site https://www.sympla.com.br/evento/10- bonito-blues-jazz-festival/1958230. Os ingressos também estão sendo vendidos presencialmente na Lugano Bonito e no Selina Hotel.

