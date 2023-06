Alvo da PF morre em operação contra quadrilha que usava o Pantanal para escoar cocaína

Um dos alvos da Polícia Federal morreu na manhã de hoje (6), durante uma operação contra uma quadrilha que usava a região do Pantanal para escoar cocaína para outros estados brasileiros. Ao todo, foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso do Sul, Bahia e São Paulo.

Durante a operação, foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva, quatro de prisão temporária, mandados de busca e apreensão em 25 endereços, além de ordens de sequestro de bens e valores em nome de 18 pessoas físicas e jurídicas.

Conforme as informações, foi descoberto que nos últimos meses que grupos sediados nas cidades de Corumbá e

Coxim, eram responsáveis pela logística de transporte de drogas a partir do pantanal sul-mato-grossense e posterior escoamento da droga para os grandes centros urbanos do país.

Durante as investigações foi possível vincular os investigados à apreensão de 2.645 kg de cocaína, bem como à apreensão de aeronaves e veículos e prisão em flagrante de 12 pessoas.

Operação Ardea Alba

O nome Ardea Alba é o nome científico da Garça Branca, ave da fauna pantaneira, em alusão ao modo de ação – modal aéreo – do principal grupo investigado, que é especializado no recebimento de cocaína em pistas de pouso clandestinas no pantanal.

