Prefeitura planeja proposta aos professores e aulas voltam quinta-feira

Durante reunião no gabinete da Prefeitura de Campo Grande, no final da manhã desta quarta-feira (26), foi determinado o futuro cumprimento do piso de 20h reivindicado pelos profissionais da educação que paralisaram as atividades para protestarem. Diante disso, as aulas retornam normalmente nos próximos dias.

Segundo o presidente da ACP (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação), Giovano Bronzone, representantes do executivo municipal anunciou o cumprimento da lei e pediu o aguardo, até quinta-feira (27), para enviar uma proposta escrita ao sindicato. “Vamos aguardar até amanhã e então organizaremos uma assembleia para deliberar sobre o assunto.”

Também na quinta-feira, os representantes da educação pública irão até a Câmara Municipal de Campo Grande levar as reivindicações por escrito e usar a tribuna. “Estamos no caminho do diálogo, só por ter o diálogo já é um avanço.”

Os professores da rede pública de ensino realizaram uma mobilização em prol da educação, com o objetivo de discutir o reajuste salarial da categoria e a revogação do Novo Ensino Médio.O ato faz parte da 24ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação.

De acordo com a Semed (Secretaria Municipal de Educação), a participação de cada unidade é facultativa.

Com informações do repórter Marcos Maluf