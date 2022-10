Prefeitura é alvo de Operação que investiga desvio de R$ 800 mil reais de cofres públicos

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de ação conjunta do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) deflagrou, nesta quinta-feira (6), a Operação Publicanos. Ela cumpre 5 mandatos de busca e apreensão na Prefeitura de Ivinhema, a 320 km de Campo Grande.

As investigações revelaram que, entre os anos de 2019 e 2021, um servidor da Prefeitura Municipal de Ivinhema praticou de forma recorrente crimes de peculato e lavagem de dinheiro. O roubo causou grande prejuízo aos cofres públicos. O servidor exercia os cargos de fiscal de tributos municipais e diretor de divisão de tesouraria.

Dessa forma, o funcionário desviou das contas da Prefeitura, aproximadamente, oitocentos mil reais, mediante transferências eletrônicas de valores e depósito de cheques do município, mas que eram depositados em sua conta.

Além disso, o investigado utilizou de mecanismos para a lavagem desse dinheiro, como comprar bens imóveis e os registrar em nome de familiares. Dada a situação, o Poder Judiciário ordenou que o os bens móveis e imóveis fossem recuperados, como forma de reparação do dano causado aos cofres públicos.

O nome da operação faz alusão aos publicanos, que aparecem em várias passagens bíblicas do Novo Testamento e que também existiam no Império Romano desde antes de 200 a.C., os quais eram cobradores de impostos, tinham fama de ser avarentos e egoístas e de pertencer a um sistema corrupto e ser inclinados ao abuso.

Com informações do Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

