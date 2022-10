Campanha Outubro Rosa levará diversos serviços às Unidades de Saúde de Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) inicia nesta semana a programação da Campanha Outubro Rosa em Três Lagoas. Obedecendo aos critérios e recomendações do Ministério de Saúde, o mês é dedicado aos cuidados da saúde da mulher, especialmente na prevenção ao Câncer de mama.

Todas as Unidades de Saúde do Município vão disponibilizar diversos serviços por meio desta Campanha, contemplando as mulheres cadastradas em cada Unidade de referência. Entre os serviços, estão:

Consulta de enfermagem; coleta de preventivo; exame clínico da mama; teste rápido; atualização do calendário vacinal; solicitação de mamografia; atualização do Cadastro Único; avaliação antropométrica; registro de marcadores de consumo.

Ainda haverá palestras sobre câncer do colo do útero e da mama e importância do auto exame; violência doméstica; auto estima e auto imagem; nutrição preventiva; mulher empreendedora e outros.

No próximo sábado (08), a Campanha será nas Unidades: Maristela, Jupiá, Vila Piloto e Santo André.

Dia 15: Santa Luzia, Vila Haro, Paranapungá, Atenas, SAD

Dia 22: Interlagos, Vila Alegre, Miguel Nunes, Arapuá, Novo Oeste

Dia 29: Santa Rita, São Carlos, Nova Três Lagoas

A programação contemplará também as servidoras da UPA 24h, que terão um dia para realizar coleta de preventivos e auto exame na Clínica da Mulher.

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.

