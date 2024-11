Semana começa com calor intenso em Mato Grosso do Sul

A semana inicia com altas temperaturas em Mato Grosso do Sul, com os termômetros ultrapassando os 30°C em todas as regiões do Estado, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O sol brilha forte, mas mudanças no clima estão previstas a partir de quinta-feira.

Em Campo Grande, a segunda-feira (27) amanheceu com céu aberto e temperatura de 24°C. A máxima prevista para o dia é de 34°C, mesma temperatura esperada para terça-feira (28). Já na quarta, a Capital terá uma leve queda, com máxima de 33°C. A chuva deve retornar na quinta-feira (28), trazendo um alívio ao calorão.

Na região pantaneira, as temperaturas estão ainda mais altas. Porto Murtinho registra a máxima do Estado nesta segunda, com 38°C, seguida de Aquidauana com 37°C e Corumbá e Coxim, ambas com 36°C. No sul do Estado, o calor também predomina. Ponta Porã tem máxima de 33°C, enquanto Dourados chega a 36°C.

Outras cidades de Mato Grosso do Sul também enfrentam altas temperaturas nesta segunda-feira. Ivinhema e Água Clara atingem 36°C, enquanto Bonito, Nova Andradina, Nova Alvorada do Sul, Naviraí e Três Lagoas registram 35°C. Em Paranaíba, os termômetros chegam a 34°C, e Costa Rica e São Gabriel do Oeste têm máximas de 33°C.

Com a previsão de calor intenso nos próximos dias, especialistas recomendam atenção à hidratação e evitar exposição prolongada ao sol. A chegada da chuva na quinta-feira pode trazer alívio e uma possível mudança no padrão climático do Estado.

Com informações do Inmet

