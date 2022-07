Prefeitura anuncia novos trechos interditados a partir de amanhã no centro de Campo Grande

Neste domingo (17), será recapeado três cruzamentos da Rua Rui Barbosa com as avenidas Mato Grosso, Afonso Pena e Fernando Correa da Costa. Nos próximos dias serão feitos serviços de alargamento de pista e implantação da estrutura da estação de embarque planejada para esquina com a Afonso Pena.

No lote 2, entre o viaduto da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), a drenagem já está quase pronta e o recapeamento foi feito até a Rua João Pedro de Souza. Estão em andamento a construção do piso rígido nas estações de embarque.

Segundo a Prefeitura de Campo Grande, na segunda-feira (18), será interditado o trânsito entre as ruas Calarge e Tônico Saad. Também está previsto o recapeamento da Dom Aquino, entre Rui Barbosa e Pedro Celestino.

Obras na 13 de Maio

Na segunda-feira (18), a Rua 13 de Maio ficará totalmente fechada entre as ruas 15 de Novembro e 26 de agosto, inclusive o cruzamento com a Rua Sete de Setembro. O local receberá obras de recapeamento, com previsão de liberação para o mesmo dia.

Também no primeiro dia da semana, a Rua Dom Aquino, entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino, ficará totalmente fechada a partir das 13h. O trecho receberá obras de recapeamento e deve ser liberado ainda no mesmo dia.

Rotas alternativas

Para os que estar na Av. Afonso Pena sentido Bairro Amambai, pegar a Rua Padre João Crippa, Rua Dom Aquino e Rua 14. Aos que estão no sentido Shopping, pegar a Rua 13 de maio, Rua 7 se setembro e Rua Padre João Crippa.

Já aos que estão na Rua Rui Barbosa, pegar a Rua 7 se Setembro e Rua Padre João Crippa. Para o transporte coletivo, pegar a Rua jornalista Belizario Lima e Rua Antônio Corrêa, aos demais pegar a Rua Calarge e Rua 14 de julho.