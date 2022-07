Jovens da Igreja Adventista em Campo Grande promovem atendimento para comunidade carente

Levando o amor ao próximo como bandeira, um projeto tem engajado jovens a prestar serviços sociais em Campo Grande. A cidade é uma das várias pela América do Sul onde ocorre a Missão Calebe, programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o qual voluntários destinam parte de seu tempo durante as férias.

Em Campo Grande, uma destas ações foi realizada neste domingo (17), na praça em frente ao colégio Leire Pimentel de C. Correa e contou com: corte de cabelo, retirada de documentos, bioimpedância, doação de roupas e para a crianças pula-pula.

A Missão Calebe acontece em toda a América do Sul todos os anos, mobilizando milhares de jovens para o voluntariado, serviço social e testemunho durante as férias. O projeto busca levar os voluntários para cidades ou regiões diferentes daquelas em que eles já atuam ou moram onde auxiliam em vários tipos de ações voluntárias.

Com informações da assessoria