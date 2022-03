“Avançar”: Prefeitura lança programa de microcrédito popular com vagas reservadas às minorias

Na Câmara Municipal, o prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) participou, hoje (30), do lançamento de dois programas com foco na retomada econômica após a pandemia na Capital. São eles o Programa Avançar de Microcrédito Popular e o Programa Fomento ao Emprego.

Por meio da Funsat (Fundação Social do Trabalho), o programa “Avançar” tem por finalidade promover a inclusão social e produtiva, o desenvolvimento sustentável e a geração de emprego e renda entre os empreendedores individuais, formais ou informais, microempresas e cooperativas.

A partir da Lei serão destinados R$ 4 milhões de recursos do tesouro municipal para fomentar o programa. Ao menos 10% dos recursos do Programa Avançar serão destinados às pessoas físicas ou pessoas jurídicas administradas por negros, pardos, indígenas, mulheres vítimas de violência, LGBTQIA + e pessoas com deficiência.

Além disso, o programa quer dar condições àqueles que pretendam empreender, por meio da concessão de microcrédito e capacitação empreendedora. As inscrições para receber o crédito serão abertas entre os dias 18 a 29 de abril, pelo site Participa Campo Grande.

Nesse primeiro momento, 200 pessoas irão participar das próximas etapas. Em caso de dúvidas no preenchimento, o interessado poderá comparecer na Funsat para orientação.

De acordo com a coordenadora de Empreendedorismo Catyuce de Lima, após o encerramento desse edital de inscrição, a equipe responsável da Funsat irá acompanhar o interessado para o preenchimento do plano de negócio.

Em nome da Câmara Municipal, o vereador Otávio Trad disse que esse projeto foi visto com carinho pelos vereadores, e que se sente orgulhoso por participar de algo tão importante para recuperação econômica da Capital.

Programa Fomento ao Emprego

Ao lado do prefeito e da primeira dama, o Deputado Estadual (PSD) Felipe Orro também anunciou o lançamento do programa Programa Fomento ao Emprego, ação que beneficia moradores do das cidades de Anhanduí e Rochedinho, com o subsídio – apoio monetário – de transporte coletivo aos moradores destes distritos.