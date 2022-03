Geraldo Resende irá deixar pasta da saúde para disputar vaga de deputado federal

O Secretário de Estado de Saúde do Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende irá pedir exoneração do cargo no final da tarde de amanhã (31) para disputar cadeira na Câmara dos Deputados Federais pelo PSDB.

Resende se afastou do cargo de deputado federal para assumir a pasta da saúde em janeiro de 2019, e enfrentou a Covid-19 durante o período que esteve à frente da Secretaria. “Acredito que dei o meu melhor, que eu e minha equipe fizemos conquistas históricas e que deixaremos um bom legado” disse.

O secretário disse ainda ter “certeza de que quem assumir a pasta, dará continuidade ao trabalho feito”.

