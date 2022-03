Foragido da justiça, criminoso é preso após furtar veículo

A Polícia Civil prendeu ontem (29) em Ribas do Rio Pardo, município que fica a 97 quilômetros de Campo Grande, um homem, de 44 anos, que estava foragido condenado por estupro.

Segundo informações, a vítima compareceu à delegacia de Ribas do Rio Pardo relatando que, por volta de meio dia, teve seu veículo Fiat Premium, de cor cinza, furtado na frente de seu local de trabalho. O furto foi captado por imagens de câmeras de segurança.

Após o início das buscas, os agentes localizaram o autor com o carro na BR-262, na altura do Auto Posto Cervantes. O homem informou um nome falso aos policiais, mas acabou descoberto. Ele estava com mandado de prisão em aberto, sendo condenado a 12 anos por estupro.

O homem foi preso e transferido para Ribas do Rio Pardo, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão por estupro e feito o indiciamento por furto qualificado pelo emprego de chave falsa, além da falsa identidade.