Prefeita de Jardim e sofre acidente ao retornar da Argentina

A prefeita de Jardim, Clediane Areco Matzenbacher (PP), e outras duas pessoas sofreram um acidente ao retornar da Argentina para Mato Grosso do Sul, na noite desta sexta-feira (14). No momento do acidente, um caminhão invadiu a pista e colidiu contra o carro em que estavam, uma caminhonete Chevrolet S10.

No veículo, além da prefeita estavam seu marido, Gilson Roque Matzenbacher, e a primeira-dama de Porto Murtinho, Maria Lucia Ribeiro Cintra.

O acidente ocorreu após os três participarem do 3º fórum do corredor Bioceânico, realizado na cidade argentina de Salta. No evento, a chefe do Executivo debateu investimentos e melhorias para a região. Por meio das redes sociais, Clediane Areco relatou o ocorrido e esclareceu que apesar dos ferimentos, todos passam bem.

“Pegamos a estrada de volta e um caminhão invadiu nossa pista e colidiu com nosso carro, e mais uma vez por intercessão de Nossa Senhora nosso Deus pai nos livrou com algumas escoriações, danos materiais, mas estamos bem, com vida. Foram segundos que até agora não consigo acreditar como não batemos de frente com o caminhão, tenho certeza que eram as mãos de Deus no volante do carro. Foi um milagre, eu, Gilson Roque Matzenbacher e Maria Lucia Ribeiro Cintra, primeira dama de Porto Murtinho saírmos vivos”, relatou.

