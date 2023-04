Consumidor precisa pagar quase R$ 10 pelo quilo do tomate

Fruto variou 176,47%, nos supermercados

O preço do quilo do tomate apresentou variação de 72,37%, entre seis supermercados pesquisados pelo jornal O Estado. Enquanto no Assaí custa R$ 5,79, no Nunes está por R$ 9,98. O preço médio calculado para o produto ficou em R$ 7,58.

Ainda no setor de hortifrúti, o quilo da banana foi encontrado entre R$ 2,89 e R$ 7,99, obtendo diferença de 176,47% e custo médio de R$ 6,28.

O arroz de 5 quilos, da marca Tio Lautério, está R$ 19,90 no Pires e R$ 23,99, no Nunes (20,54%). O valor médio é de R$ 22,06. O feijão de 1 kg variou 3,13%, sendo vendido de R$ 9,89, no Fort Atacadista a R$ 10,20, no Atacadão.

O óleo de 900 ml, da marca Concórdia, está sendo vendido por R$ 5,49, no Comper e R$ 6,79, no Nunes e Atacadão. A diferença de preço calculada é de 23,68% e valor médio de R$ 6,29.

O café Três Corações (500 gramas) foi encontrados nas prateleiras com valores entre R$ 14,29 e R$ 17,90 (19,41%) e valor médio de R$ 16. O litro do leite Italac obteve variação de 11,12%, sendo vendido entre R$ 5,39 e R$ 5,99. O valor médio é de R$ 5,75.

O pão de forma (Saborzitos) custa R$ 7,99 no Atacadão e R$ 10,99, no Nunes (37,55%). Para comprar o produto, o consumidor precisa desembolsar R$ 9,85, em média.

O quilo do frango congelado custa R$ 8,69, no Fort Atacadista e R$ 14,49, no supermercado Pires. A diferença encontrada entre um estabelecimento e outro é de 66,74% e valor médio é de R$ 11. Já o corte do coxão mole está entre R$ 32,90, no Pires e R$ 45,98, no Comper (39,76%). O preço médio ficou em R$ 37,91.

Higiene e limpeza

O papel higiênico de 12 rolos, da marca Neve, é vendido por R$ 25,04, no Atacadão e por R$ 29,90, no Pires, com diferença de 20,32% e valor médio de R$ 26,93.

O sabão em pó Omo, de 1,6 kg, variou 21,02%, sendo encontrado de R$ 20,98 a R$ 25,39. O custo médio é de R$ 23,70. A unidade do sabonete Lux custa R$ 2,39, no Fort e R$ 3,19, no Atacadão (33,47%). Neste caso, o produto variou 33,41%, para o bolso do consumidor.

O detergente líquido de 500 ml, da marca Ypê, obteve variação de 34,94% e valor médio de R$ 3,20. No Assaí está R$ 2,89 e no Atacadão, R$ 3,90.

