Em 11 dias de campanha, quase 26 mil pessoas já foram imunizadas contra a gripe

A campanha de vacinação contra a gripe, que começou na segunda-feira (3), até agora já teve 25.800 pessoas vacinadas. A meta é vacinar ao menos 90% dos públicos estabelecidos como prioritários, pelo Ministério da Saúde, o que equivale a 200 mil pessoas. No ano passado, o objetivo também era 90%, mas ,conforme a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), apenas 43,4% de todo o público-alvo buscou a vacina.

Até o momento, a imunização está liberada para indivíduos com 60 anos ou mais de idade; as puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); os trabalhadores de saúde; os povos indígenas; as crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias); as gestantes e profissionais das Forças Armadas, das forças de segurança e salvamento, trabalhadores do serviço rodoviário de transporte de passageiros, população com deficiências permanentes, população com comorbidade, profissionais do sistema penitenciário, profissionais portuários, população privada de liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

De acordo com o relatório disponibilizado pelo Serviço de Imunização da Sesau, até agora, o público que mais procurou as unidades de saúde para se vacinar foram os idosos acima de 60 anos, somando 17,3 mil pessoas. Em segundo lugar, estão as crianças a partir de 6 meses até as de 5 anos 11 meses e 29 dias. Desse público, foram 3.265 vacinados.

Os profissionais da saúde completam o ranking dos que mais se vacinaram, sendo 2.055, até agora. A vacina é disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde), e é oferecida em todas as unidades de saúde da Capital para proteger contra os vírus H1N1 e H3N2 da influenza A e contra a influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

Cabe ressaltar que estamos passando por um surto de doenças respiratórias, o que reforça ainda mais a importância de manter a vacinação em dia.

O secretário municipal de saúde, Sandro Benites, ressaltou a importância de se vacinar. “É necessário que a população busque as unidades e se vacine, sobretudo nossas crianças, idosos e pessoas com comorbidades, que são mais suscetíveis a adquirirem formas graves da gripe, principalmente diante do momento que estamos vivendo, de muitas internações por problemas respiratórios”.

Plantão

Neste sábado, dia 15 de abril, cinco unidades de saúde estarão abertas para a vacinação: UBS 26 de Agosto, UBS Dona Neta, USF Moreninha, USF Silvia Regina e USF Noroeste.

O atendimento acontece de 7h30 às 17h, sem intervalo para almoço. Durante a semana, a vacinação está disponível durante todo o dia (manhã e tarde) em mais de 70 UBS (Unidades Básicas de Saúde) e UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família).

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.