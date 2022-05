Prefeita Adriane Lopes cumpre agenda amanhã no Jardim Itamaracá

A prefeita de Campo Grande Adriane Lopes participa amanhã (2), do lançamento do “Programa Todos em Ação – A Prefeitura mais perto de você” e da campanha de combate à Dengue, Operação Mosquito Zero. O evento será no Jardim Itamaracá, região urbana do Bandeira, e contará com a participação de mais de 300 agentes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública).

Na ocasião, a Prefeita vai assinar também o protocolo do Profuncionário (Programa Nacional de Formação Inicial em Serviços dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público), que vai capacitar mais de 600 servidores da Rede Municipal de Educação da Capital.

Agenda

Local: Escola Municipal Antônio José Paniago

Endereço: Rua Rômulo Capi, 262 – Jardim Itamaracá

Horário: 9h