Maio começa com a previsão de frente fria e chuvas no Estado

Por Silvio Ferreira

Previsão do Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) aponta para a mudança de clima nos primeiros dias de maio. Na terça-feira (3), entre os períodos da tarde e da noite, a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica entre a Argentina e o Paraguai, aliado ao transporte de calor e umidade com deslocamento para a Região Sul do país, deve favorecer a formação de nuvens e chuvas, inicialmente nas regiões sul e sudoeste do Estado.

Na quarta-feira (4), à medida que a frente fria avance pelo Estado, a queda das temperaturas e as chuvas

devem se espalhar por todas as regiões, com maiores acumulados de chuva no centro-sul do Estado. Entre terça-feira (3) a quinta-feira (5) esperam-se chuvas de intensidade moderada a forte em pontos isolados. E tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento, com possibilidade de queda de granizo, principalmente nas regiões centro-sul e leste do Estado. Durante a passagem da frente fria, é esperado um volume de chuva que pode ficar acima de 50 mm, em pontos isolados, no acumulado do dia.

De acordo com o modelo Cosmo/Inmet, a temperatura mínima às 5h, no dia 4 de maio, na região centro-sul do Estado, deve ficar entre 10°C e 16°C. O mesmo modelo prevê que, às 5h do dia 5 de maio, a temperatura mínima fique entre 14°C e 16°C na maior parte do Estado.

Temperaturas por regiões

Na quinta-feira (5/5) a temperatura mínima na Capital deve ficar entre 11°C e 13ºC. Na região norte do Estado, Coxim deve registrar mínima entre 12°C e 14ºC. Em Três Lagoas, entre 14°C e16ºC.

Previsão de chuva

Há a possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada na região centro-leste do Estado. Na região sul do Estado, a temperatura mínima em Dourados e Ponta Porã pode ficar entre 9°C e 11ºC. E no Pantanal, na região oeste, Corumbá deve registrar temperatura entre 12°C e 14ºC.