Rapaz quebra vidro de veículo para furtar, mas acaba dormindo e vai preso pela PM

Um jovem de 20 anos foi detido após quebrar o vidro de um carro e dormir dentro do veículo. Ele foi flagrado pelo proprietário do automóvel, de 28 anos, que ao sair para trabalhar na feira livre, viu o autor “apagado”.

De acordo com o Diário Corumbaense, o carro estava estacionado na rua Totico de Medeiros, bairro Maria Leite, quando por volta das 05h20, de hoje (01), e ao ir para trabalhar na feira, o dono do veículo viu que o vidro traseiro do carro estava quebrado do lado direito e o autor estava dormindo no banco do motorista, fato constatado pela guarnição da Polícia Militar.

O acusado foi acordado e ficou bastante alterado, sendo contido pelos policiais. O caso foi registrado como furto na forma tentada e dano.