Prefeitura mobiliza campanha para população em situação de rua Inverno Acolhedor 2026

A SDHU (Superintendência de Política de Direitos Humanos) realiza, a partir desta semana, a mobilização social para fortalecer a estrutura da Campanha Inverno Acolhedor 2026. A ação é voltada à organização do atendimento à população em situação de rua que utiliza, durante o período de frio intenso, o espaço do Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho.

Para este ano, a SDHU recebe itens como meias, luvas, toucas, cobertores e lençóis, com atenção especial para roupas masculinas, que representam a maior demanda registrada em anos anteriores. Todo o material passa por triagem antes de ser destinado à estrutura montada no parque. Os itens podem ser entregues na sede da SDHU, no bairro Jardim TV Morena.

Segundo a superintendente de Direitos Humanos, Priscilla Justi, a organização antecipada é fundamental para garantir eficiência no atendimento. “Estamos estruturando a ação com base na experiência do ano passado, buscando aprimorar o acolhimento e garantir proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de frio”, afirma.

A SAS (secretária de Assistência Social e Cidadania), Camilla Nascimento, destaca o papel da mobilização social no fortalecimento da rede de proteção. “Já está tudo praticamente pronto para acolher essa população. A colaboração da sociedade é fundamental para fortalecer nossa estrutura de apoio. Ao fazer as contribuições, as pessoas auxiliam diretamente na capacidade de resposta da rede de proteção, garantindo atendimento rápido e eficiente a quem precisa de proteção contra o frio”, conclui.

Estrutura de atendimento

A ação Inverno Acolhedor é ativada pelo município quando as temperaturas atingem ou ficam abaixo de 12°C. Em 2025, foram realizados 1.182 acolhimentos no local. Para este ano, a ação está prevista para iniciar na segunda quinzena de maio, no Parque Ayrton Senna, mantendo a base do atendimento e incorporando ajustes técnicos para ampliar a capacidade de resposta.

O serviço oferece abrigo noturno com colchões, alimentação e cobertores, além de atendimento em saúde por meio do Consultório na Rua, em parceria com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). A ação também contempla pessoas que recusam acolhimento institucional fixo e garante suporte para animais de estimação.

A mobilização é coordenada pela SDHU e conta com o apoio de diferentes órgãos municipais e parceiros, como Defesa Civil, Emha (Agência Municipal de Habitação), Funsat (Fundação Social do Trabalho), além de instituições religiosas e organizações da sociedade civil

Para participar da mobilização, os itens podem ser entregues na sede da SDHU, localizada na Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377, bairro Jardim TV Morena. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (67) 2020-1182.

Serviço

Mobilização – Inverno Acolhedor 2026

Local: SDHU (Superintendência de Política de Direitos Humanos)

Endereço: Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377 – Jardim TV Morena

Informações: (67) 2020-1182

Por Prefeitura de Campo Grande