Jovem é sequestrada e agredida pelo ex-namorado após invasão de casa em Dourados

Uma jovem foi sequestrada e agredida pelo ex-namorado na manhã de terça-feira (14), em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. O suspeito invadiu a residência da vítima e a levou à força para uma área de mata às margens da BR-463.

Segundo as informações iniciais, o homem entrou na casa após arrombar a janela do quarto. Ao perceber a presença dele, a jovem se trancou no banheiro e conseguiu ligar para a mãe pedindo ajuda. No entanto, o agressor arrombou a porta, tomou o celular da vítima e a arrastou para fora do imóvel.

Em seguida, ele a obrigou a entrar em um veículo e a levou sob ameaças até uma região de mata, onde a vítima sofreu agressões físicas e psicológicas. Conforme o depoimento, o suspeito tentou enforcá-la e utilizou o celular dela para enviar mensagens à mãe.

A jovem apresentava ferimentos no pescoço e na cabeça e relatou ter medo pela própria vida. O autor desistiu após receber uma ligação e deixou a vítima em frente da casa de um dos seus familiares antes de fugir.

A mãe acionou a Guarda Municipal, que iniciou buscas com a Patrulha Maria da Penha. Durante as diligências, a equipe recebeu informações sobre a localização da jovem, que foi encontrada depois em frente a uma residência, acompanhada por uma familiar do suspeito.

Ela foi encaminhada à Delegacia de Atendimento à Mulher, onde o caso foi registrado. O autor segue sendo procurado.