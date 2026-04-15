Gás do Povo deve atender 150 mil famílias em MS e injetar R$15,2 milhões na economia m abril

Maioria dos beneficiários no Estado é formada por lares chefiados por mulheres

Mato Grosso do Sul deve ter, ao longo de abril, 150.802 famílias atendidas pelo programa Gás do Povo, iniciativa do Governo Federal voltada ao custeio do gás de cozinha. O investimento previsto para o Estado supera R$ 15,2 milhões e deve alcançar cerca de 486,8 mil pessoas.

Os dados indicam que a maior parte dos lares beneficiados tem mulheres como responsáveis. Ao todo, são 144.173 famílias nessa condição, o que representa 95,6% do total atendido no Estado.

A distribuição dos recursos também evidencia concentração nos maiores municípios. Em Campo Grande, são 40.136 famílias contempladas, com repasse superior a R$ 4 milhões. Na sequência aparecem Dourados, com 10.938 famílias e cerca de R$ 1,1 milhão; Corumbá, com 7.867 famílias e R$ 795,1 mil; Ponta Porã, com 7.393 famílias e R$ 747,2 mil; e Três Lagoas, com 5.890 famílias e R$ 595,3 mil.

Em nível nacional, o programa deve beneficiar cerca de 15 milhões de lares em abril, com investimento superior a R$ 1,5 bilhão. A operacionalização do pagamento é feita pela Caixa Econômica Federal, responsável pela liberação do vale-recarga utilizado na retirada do botijão de gás em revendas credenciadas.

Entre as regiões do país, o Nordeste concentra o maior número de beneficiários, seguido pelo Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. No recorte por cidades, São Paulo lidera em quantidade de famílias atendidas, à frente de capitais como Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Manaus e Brasília.

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