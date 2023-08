Preço do quilo da banana custa quase R$ 10

Fruta varia 41,51% nos supermercados

O quilo da banana variou 41,51% nos supermercados de Campo Grande, sendo vendido entre R$ 6,89 e R$ 9,75. A informação é resultado da pesquisa de preço feita semanalmente pelo jornal O Estado.

Ainda no setor de hortifrúti, o quilo da batata custa entre R$ 3,95 e R$ 4,59 (16,20%). O valor médio é de R$ 4,08. O frango congelado custa R$ 7,99, no Assaí Atacadista e R$ 12,98, no Comper, obtendo variação de 62,45%. O custo médio é de R$ 10,21.

O arroz de 5 quilos tem diferença de preço de 27,36% e valor médio de R$ 21,72. No Nunes, o produto está R$ 17,98 e no Atacadão, R$ 22,90. O feijão é encontrado nas prateleiras de R$ 4,45 a R$ 6,59 (48,08%). O valor médio calculado é de R$ 5,75.

Já o preço médio da dúzia de ovos está em 22,68%, custando entre R$ 10,98, no Nunes e R$ 8,95, no Atacadão. O custo médio ficou em R$ 9,89.

O litro do leite integral, da marca Italac, obteve variação de 17,43% e preço médio de R$ 5,14. No Atacadão, custa R$ 4,59 e no Fort, R$ 5,39.

Higiene e limpeza

O papel higiênico custa R$ 18,90 no Atacadão e R$ 33,95 no Pires. Com isso, o preço variou 76,93% e o preço médio ficou em R$ 28,99. A unidade do sabonete, da marca Lux, é vendida por R$ 2,25 no Assaí e por R$ 3,69, no Nunes (64%). O preço médio calculado é de R$ 2,91.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.