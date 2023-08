Fernando Rufino é campeão mundial de paracanoagem e Brasil tem dobradinha no pódio

O sul-mato-grossense Fernando Rufino consagrou-se campeão mundial de paracanoagem em Duisburg, nos Jogos Paralímpicos da Alemanha ontem (26). Com a medalha de ouro, o “Cowboy de Aço” garante vaga direta para a Paralimpíada de Paris-2024.

O atleta é natural de Eldorado e foi o melhor na prova de 200 metros da classe VL2 (canoa para atletas com deficiência física. Ele já era o atual campeão da prova e travou duelo com o brasileiro Igos Tofalini.

Rufino se manteve absoluto na maior parte da prova e terminou o percurso com a marca de 50s344 contra a marca de 51s229 de Tofalini, garantindo assim o verde e amarelo nos dois primeiros lugares no pódio e as vagas para Paris-2024. O terceiro lugar ficou com o estadunidense Steven Haxton (52s089).

“Uma das provas mais difíceis que corri, muito técnica, tive que fazer muito leme (direcionar a canoa enquanto se rema) por causa do vento lateral. Mas me preparei bastante e estamos levando essa dobradinha para o Brasil. Muito feliz e ano que vem vamos para a França juntos”, destacou Fernando Rufino, em entrevista à assessoria de comunicação da CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem).

Esta é a terceira medalha do Cowboy de Aço na classe VL2, sendo a segunda dourada. Ele já havia conquistado o título mundial em 2021, logo após a medalha de ouro assegurada na Paralimpíada de Tóquio-2020. O paracanoísta de Mato Grosso do Sul agora se iguala a Igor Tofalini como os brasileiros com mais títulos de campeonato mundial nos 200 metros VL2.

