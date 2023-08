Atleta de MS vence etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e garante classificação

A atleta de Mato Grosso do Sul, Ana Carolina dos Santos, conhecida como Aninha, venceu ontem (26) a sétima etapa do Torneio Aberto do CBVP (Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia) em Salvador, Bahia.

Aninha, de 23 anos, é natural de Três Lagoas e formou parceria com Victoria, de Santa Catarina. Na final, elas superaram Andrezza/Thati (AM/PB) por 2 sets a 0 (parciais de 21×17 e 21×12).

Com o título, Aninha e Victoria estão classificadas para o Top 12 da etapa de Fortaleza (CE), no mês que vem. O torneio da CBV (Confederação Brasileira de Voleibol), é disputado pelas duplas mais bem ranqueadas, além dos campeões das etapas anteriores do torneio Aberto.

Para chegar ao lugar mais alto do pódio, Aninha e Victória tiveram de disputar oito partidas. Foram sete vitórias e apenas uma derrota na campanha. O revés veio justamente contra Andrezza/Thati (AM/PB) ainda na fase de grupos, dupla que superaram na grande final.

“Quero gradecer à Aninha pela parceria. Foi nossa primeira etapa e já nosso primeiro pódio. Minha primeira semifinal e a segunda da Aninha. Fomos nos ajustando desde o Qualifying. E vamos nessa porque, em Fortaleza, é Top 12!”, afirmou Victoria. “Fomos ajustando jogo a jogo. Deu super certo. Agora, vamos manter a mesma pegada. Agradeço a todo mundo do CT.”, completou Aninha, em entrevista à CBV.

Confira todos os resultados da dupla campeã na 7ª etapa do CBVP Aberto:

Qualifying – rodada 32: Victoria/SC e Aninha/MS 2 x 1 Livia/SP e Etieny/SP (parciais de 16×21, 21×17 e 15×10)

Qualifying – rodada 16: Victoria/SC e Aninha/MS 2 x 0 Welly/SP e Fer Battistetti/SP (parciais de 21×17 e 21×6)

Fase de grupos – partida 1: Val/RJ e Sandressa/AL 0 x 2 Victoria/SC e Aninha/MS (parciais de 14×21 e 15×21)

Fase de grupos – partida 2: Andrezza/AM e Thati/PB 2 x 0 Victoria/SC e Aninha/MS (parciais de 28×26 e 21×19)

Repescagem para as quartas: Victoria/SC e Aninha/MS 2 x 0 Solange/DF e Julhia/ES (parciais de 21×19 e 22×19)

Quartas de final: Angela/DF e Rosimeire Lima/AL 1 x 2 Victoria/SC e Aninha/MS (parciais de 21×19, 18×21 e 14×16)

Semifinal: Thainara/RN e Aline/SC 1 x 2 Victoria/SC e Aninha/MS (parciais de 21×14, 18×21 e 10×15)

Final: Thainara/RN e Aline/SC 1 x 2 Victoria/SC e Aninha/MS (parciais de 21×14, 18×21 e 10×15)

