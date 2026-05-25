Precisando de emprego? Funsat anuncia 1.435 vagas para segunda-feira (25)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) inicia a segunda-feira (25) com 1.435 vagas de emprego abertas em Campo Grande. As oportunidades são oferecidas por 140 empresas e abrangem 124 profissões diferentes.

Entre as vagas disponíveis no quadro geral aparecem anúncios para assistente de contabilidade, auxiliar de estoque, auxiliar de logística, barman, confeiteira, copeira, cozinheiro de restaurante, web designer, encarregado de manutenção, gerente de suporte técnico em Tecnologia da Informação e jardineiro.

Das vagas anunciadas, grande parte é destinada ao recrutamento de perfil aberto, modalidade que não exige experiência anterior. Neste grupo estão oportunidades para atendente de lojas e mercados (42), auxiliar de limpeza (154), garçom (20), operador de caixa (330) e separador de material reciclável (4).

O painel também conta com 57 vagas prioritárias ao público PCD (Pessoa com Deficiência), distribuídas entre as funções de auxiliar de confecção (50), empacotador à mão (2), auxiliar de linha de produção (2), repositor de mercadorias (2) e auxiliar de limpeza (1).

Para concorrer, é necessário manter o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego). O atendimento da Funsat acontece na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.

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