Fórum de Segurança Rodoviária começa hoje (25) em Campo Grande

Começa hoje (25), em Campo Grande, o 3º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária – Rota Bioceânica. O evento segue até terça-feira (26), e reúne autoridades, especialistas e representantes internacionais para discutir melhorias no transporte e na segurança das rodovias que ligam o Brasil ao Oceano Pacífico.

A Capital reforça, com o encontro, o papel estratégico na Rota de Integração Latino-Americana, corredor que conecta países da América do Sul e amplia a importância logística da região.

A programação contará com representantes da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Peru, além de painéis técnicos, tradução simultânea, exposição de tecnologias e espaço para troca de experiências entre setores públicos e privados.

O diretor social do Sindicargas MS e CEO da Segsatra Consultoria, André Luiz Ferreira, destaca que a proposta é integrar diferentes setores ligados ao transporte e à fiscalização. “A proposta é reunir poder público, iniciativa privada, entidades e sociedade civil para discutir a segurança rodoviária, tecnologias aplicadas ao transporte e cooperação entre órgãos de fiscalização”, afirma.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, ressalta a posição estratégica de Campo Grande no cenário sul-americano. “Campo Grande ocupa posição estratégica na integração sul-americana e tem oportunidade de atrair investimentos e discutir desenvolvimento com foco em segurança e sustentabilidade”, diz.

O fórum está acontecendo no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. As inscrições estão disponíveis no link oficial www.segsatra.com.br.

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