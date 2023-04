Hemosul atende em horário especial para ampliar doações durante o feriado

Com objetivo de ampliar os estoques de sangue, a rede Hemosul funcionará em horário especial nesta quinta-feira (6), véspera de feriado, amanhã (7), feriado de sexta-feira santa, o hemocentro estará fechado.

Conforme a instituição o número de doações costumam ter uma baixa significativa às vésperas de feriados; por isso, é essencial que a população apta a doar se conscientize e compareça ao Hemocentro para realizar a doação.

Nesta quinta-feira, o atendimento ocorre em toda a rede de recebimento de doações de sangue de Mato Grosso do Sul no período da manhã até o 12h. A única unidade que não haverá expediente é a de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

Na sexta-feira, Hemosul estará fechado devido ao feriado. O atendimento retorna no sábado (8), das 7h às 12h. Esse atendimento será realizado apenas no Hemosul Coordenador, em Campo Grande, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, e na unidade de Três Lagoas.

Quem pode doar?

Para doar é preciso atentar-se às regras, apresentar documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista, ter entre 16 e 69 anos, pesar 51 quilos ou mais, estar bem alimentado e ter realizado a primeira doação antes dos 60 anos, acima desta idade, apenas quem já é doador de sangue.

Vale ressaltar que menores de 18 anos só podem doar se estiverem acompanhados dos pais ou responsável legal.

Pessoas que testaram positivo para a Covid-19, devem esperar no mínimo 30 dias para voltarem a doar sangue. Quem tomou a vacina, é necessário observar o período de acordo com a dose recebida, Coronavac o prazo é de 48 horas e Pfizer, Astrazeneca e Janssen, o prazo é de 7 dias.

De acordo com a Lei nº 1.075, doenças como diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose e câncer, assim como portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue como Doença de Chagas, Hepatite, AIDS, Sífilis são inaptos a doarem. Em caso de gripe ou crise alérgica deve-se esperar sete dias após o desaparecimento dos sintomas para doar sangue.

Serviço:

As doações podem ser agendadas por meio dos telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316. Mais informações podem ser obtidas no site www.hemosul.ms.gov.br. O Hemosul está localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, n° 1304 no Centro de Campo Grande.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: