Precisa de emprego? Semana inicia com quase 8 mil vagas

A Fundação do Trabalho (Funtrab) está ofertando essa semana 5.131 vagas de empregos em diferentes cidades do Estado. As opções estão em diferentes setores como comércio, serviços, construção civil e polo industrial.

Em Campo Grande são 1.807 vagas disponíveis em diferentes setores. Entre eles aparecem 128 oportunidades para a função de auxiliar de linha de produção, assim como 106 para auxiliar de limpeza, 80 de auxiliar de armazenamento, 64 de ajudante de carga e descarga de mercadorias, 56 de pedreiro, além de operador de caixa (54), eletricista de linha de baixa tensão (50), atendente de loja (43), ajudante de obras (40), entre outros.

Já pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) são 2.714 vagas de emprego ofertadas nesta segunda-feira (30). As contratações são para 182 profissões, em 230 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 123 vagas para açougueiro, 114 vagas para auxiliar de linha de produção, 67 vagas para desossador, 39 vagas para cozinheiro geral, 25 vagas para magarefe e 11 vagas para atendente de lanchonete.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1.651 oportunidades em 78 funções. Os processos seletivos são para auxiliar nos serviços de alimentação, com 136 vagas, empacotador (a mão), com 28 vagas, atendente de padaria, com 25 vagas, fiel de depósito, com 9 vagas, auxiliar de costura, com 7 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 27 vagas em 12 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 7 vagas, varredor de rua, com 4 vagas, estoquista, com 3 vagas, copeiro de bar, com 2 vagas, vendedor interno, com 1 vaga, entre outras.

Já no interior, em Dourados, na maior cidade do interior do Estado, são mais 657 vagas pela Funtrab. Nas opções abertas se destaca as funções de operador de processo de produção (50), auxiliar de linha de produção (50), vendedor pracista (20), auxiliar administrativo (20), motorista entregador (20), lavador de carro (10), faturista (10), atendente de setor de hortifrutigranjeiros (15).

Para se cadastrar par alguma dessas vagas é necessário levar os documentos pessoais como RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. E no caso da Funsat, é preciso ter cadastro com o orgão.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Para mais informações, confira o perfil do Instagram @funsat.cg, e no Facebook a página @funsatcampograndems.

