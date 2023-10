Botafogo perde em casa e acirra disputa pelo Brasileirão

O Botafogo teve domínio sobre o Cuiabá no Engenhão, mas não conseguiu marcar no primeiro tempo. Os anfitriões confiaram em jogadas de alta velocidade nas laterais, com Luis Enrique e Júnior Santos causando problemas para a defesa cuiabana. Em um desses lances, Eduardo quase abriu o placar, mas parou em Walter na melhor chance da etapa inicial.

O Cuiabá, encurralado, enfrentou dificuldades na troca de passes, recorrendo a cruzamentos sem sucesso e sem acertar nenhuma finalização no gol. No último momento do primeiro tempo, Victor Cuesta até balançou as redes para o Botafogo, mas o gol foi anulado.

No início do segundo tempo, o Cuiabá realizou um contra-ataque e marcou o primeiro gol do jogo, abrindo 1 a 0 com Pitta. Foi o primeiro chute da equipe na direção do gol. Lúcio Flávio fez uma substituição, retirando Luis do jogo.

O Botafogo pressionou muito no fim, mas não conseguiu o empate. O Glorioso até criou boas chances no abafa, mas parou em Walter, em noite muito inspirada. Foi o nome do jogo.