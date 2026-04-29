Time de Campo Grande é nono em sub-19

O Campo Grande Vôlei encerrou sua participação na disputa pelo acesso à elite do CBI (Campeonato Brasileiro Interclubes) sub-19 masculino, em Praia Grande (SP), com a nona colocação geral. A equipe sul-mato-grossense somou duas vitórias e três derrotas ao longo da competição.

A campanha começou com dois resultados negativos. Na estreia, quinta-feira (23), derrota por 3 sets a 0 para os donos da casa, Praia Grande (25/20, 25/21 e 25/19). No dia seguinte, novo revés pelo mesmo placar, desta vez diante de Camboriú (25/21, 25/16 e 25/15). A recuperação veio no sábado (25), com vitória convincente sobre o Banese-SE por 3 a 0 (25/20, 25/15 e 25/18).

O time terminou a primeira fase na terceira colocação do grupo, com três pontos, atrás de Camboriú, líder com oito, e Praia Grande, segundo com sete. O Banese não pontuou.

O Campo Grande voltou à quadra domingo (26) e venceu o Orgulho-RO por 2 sets a 1 (25/17, 13/25 e 15/13). Segunda-feira (27), foi superado pelo Sampaio Corrêa-MA, também por 2 a 1 (23/25, 26/24 e 15/10), resultado que definiu a posição final na tabela.

O título ficou com o Praia Grande, que confirmou o favoritismo ao derrotar, ontem (28), o Camboriú na final por 3 sets a 0 (25/19, 25/18 e 27/25).

Apoio financeiro

Conforme publicação na edição de ontem (28), do Diário Oficial do Estado, o governo firmou termo de fomento com a Associação Esportiva Campo Grande Vôlei. O recurso é destinado ao custeio em competições nacionais de base ao longo de 2026. O investimento, no valor de R$ 87.356, será utilizado em equipes masculinas sub-16 e sub-21, além do time feminino sub-17.

O recurso deve cobrir despesas como hospedagem e alimentação para os atletas disputarem os campeonatos interclubes. O acordo tem validade até 31 de agosto deste ano.

O Campo Grande Vôlei também celebrou a convocação do atleta Donato Delmonico para a Seleção Brasileira sub-17 masculina. Ele seguirá para Saquarema (RJ), centro de treinamento do voleibol nacional.

Por Ricardo Prado