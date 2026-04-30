Hospital Regional de Dourados inaugura serviço de ressonância magnética e amplia apoio diagnóstico

Exame de imagem de alta complexidade já está disponível na unidade; previsão é de quase 500 atendimentos ao mês, beneficiando pacientes de 34 municípios da macrorregião

O Hospital Regional Olga Castoldi Parizotto, em Dourados, acaba de inaugurar um dos métodos mais avançados de diagnóstico por imagem disponíveis na medicina atual. Em operação desde o início da semana, o setor de Ressonância Magnética amplia a capacidade diagnóstica e representa um avanço significativo na consolidação do hospital como polo regional de saúde, reduzindo a necessidade de deslocamento para outras regiões do Estado.

A previsão é realizar em torno de 480 exames por mês, beneficiando aproximadamente 900 mil pessoas que vivem nos 34 municípios da macrorregião.

O exame é capaz de fornecer imagens detalhadas e em alta resolução de diversas estruturas do corpo humano e é fundamental para o diagnóstico precoce, acompanhamento de doenças ou planejamento de tratamentos. Por ser não invasivo, indolor e sem efeitos colaterais significativos, é adequado para pacientes de todas as idades incluindo crianças, gestantes e idosos.

O aposentado Alcides Camilo Diniz, de 69 anos, foi o primeiro paciente a realizar o exame, para acompanhamento de hérnias de disco na região lombar. “Eu sinto muita dor e quase nem ando mais. Estou aguardando a cirurgia há bastante tempo, e agora tenho esperança que dê certo após o exame”, afirmou o paciente, que está sendo acompanhado por um ortopedista do hospital. “Aqui é tudo novinho e fui muito bem atendido todas as vezes. E o exame saiu rápido, na semana passada me ligaram avisando que poderia vir fazer”, acrescentou.

Para a dona de casa Lesiane de Araújo Cantero, de 39 anos, o acesso ao exame pelo SUS é uma novidade. Ela conta que já passou pelo procedimento outras duas vezes, mas em uma clínica particular. “Fico muito feliz não só por mim, mas pelos outros pacientes também, por terem acesso a um exame complexo e caro, sem precisar pagar nada. Com certeza é um grande avanço para a saúde em Dourados”, avaliou.

Ela também sofre com hérnia de disco e uma doença chamada Síndrome da Calda Equina, que provoca muitas dores na região lombar. “Já me consultei aqui duas vezes e agora a torcida é para dar tudo certo na realização da cirurgia. Fazer tudo no mesmo lugar com certeza torna tudo mais fácil, ainda mais estando na minha cidade”, completou.

Previsão é realizar até 480 exames de ressonância magnética todos os meses, beneficiando pacientes de 34 municípios

Para o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que acompanhou a ativação do serviço no Hospital Regional, o investimento reforça a estratégia de regionalização da saúde adotada pelo Governo do Estado, dentro da chamada Nova Arquitetura da Saúde. O modelo reorganiza o atendimento por níveis de complexidade, garantindo que o paciente seja atendido mais próximo de sua região e com maior resolutividade.

“A implantação deste exame diminui drasticamente a necessidade de envio de pacientes de Dourados e de outros municípios do entorno para outras regiões do Estado. A regionalização da saúde é fundamental e importante para salvar vidas, tratar bem das pessoas e é isso que estamos fazendo e buscando fazer a cada dia no Mato Grosso do Sul”, afirmou.

O diretor técnico do Hospital Regional de Dourados, João Angelo Hoffmann, destaca que essa é uma conquista pleiteada há algum tempo pelas equipes de saúde pública do município. Antes da abertura do serviço, os pacientes eram encaminhados para Campo Grande ou outras regiões para a realização do exame. “Isso provocava um atraso de até dois meses quando havia indicação cirúrgica. Agora, o paciente passa pelo médico e faz o exame aqui mesmo no hospital, acelerando o processo e permitindo mais agilidade e eficiência”, explicou.

Foi o que aconteceu com a dona de casa Leoni Estácio Lopes, de 63 anos. Poucas semanas após passar por consulta com o especialista, foi convocada para a realização do exame de ressonância magnética, no próprio hospital. “Achei bem rápido e fiquei feliz por fazer o exame em um aparelho novo, pelo SUS. O atendimento aqui é muito bom, os funcionários são atenciosos e me sinto muito tranquila”, garantiu.

Hospital Regional de Dourados

Inaugurado há pouco mais de quatro meses, o Hospital Regional de Dourados é um dos mais importantes investimentos em saúde pública do sul do Estado, consolidando o município como referência regional em atendimento hospitalar especializado.

A unidade integra um complexo estruturado de saúde que inclui a Policlínica Cone Sul, responsável pelo atendimento ambulatorial e diagnóstico, funcionando como porta de entrada da linha de cuidado regional. O hospital iniciou suas atividades com estrutura voltada ao atendimento de média e alta complexidade, contando com 100 leitos.

Aparelho de Ressonância Magnética entrou em operação nesta semana no Hospital Regional de Dourados; exame de ressonância magnética agrega tecnologia de ponta ao diagnóstico médico e evita deslocamento a outros centros de saúde

O Hospital Regional de Dourados foi concebido com base em um modelo moderno de gestão hospitalar, com processos totalmente digitalizados, incluindo prontuário eletrônico, gestão de leitos e integração com a regulação estadual, garantindo maior eficiência, transparência e qualidade no atendimento. A entrada em funcionamento do setor de ressonância magnética reforça esse modelo, agregando tecnologia de ponta ao diagnóstico e ampliando a capacidade de resposta do sistema de saúde regional.