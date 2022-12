Ponte de acesso em Águas do Miranda é incendiada e prefeitura aponta vandalismo

Através de uma nota, a Prefeitura Municipal de Bonito denunciou um ato de vandalismo na ponte que fica sobre o Córrego da Onça e que dá acesso a pesqueiros e atrativos do Distrito Águas do Miranda, a ligação amanheceu pegando fogo nesta terça-feira (27).

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Bonito, o incêndio foi criminoso, tratando-se de um ato de vandalismo. Por motivo de segurança, a equipe técnica da Prefeitura optou por interditar o local.

A Polícia Militar Ambiental do Distrito foi acionada para vistoriar o local e com ajuda de populares apagou as chamas, contudo os danos causados na estrutura da ponte colocam em risco a segurança dos moradores e visitantes, por isso o trecho será interditado e passará por manutenção após o período de recesso dos Órgãos Municipais, que se encerra no dia 6 de janeiro.

Para evitar acidentes, o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito irá sinalizar todo o trecho. Visitantes e moradores devem utilizar alternativas para acessar os pesqueiros durante este período.

De acordo com o artigo 163, do Código Penal brasileiro, vandalismo é crime e o autor do delito fica sujeito a prisão e multa, por danos ao patrimônio público, a pena vária de seis meses a três anos de detenção, além das agravantes. Até o momento nenhum suspeito do ato de vandalismo foi identificado.