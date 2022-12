Negociação adia nova paralisação do transporte coletivo na Capital

[Por Tamires Santana, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

No final da tarde de ontem (26), a possibilidade de greve do transporte coletivo foi suspensa pelo STTCU-CG (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande). A decisão veio a partir de um comunicado do Consórcio Guaicurus ao sindicato, prometendo o retorno da negociação na manhã de hoje (27).

Conforme o presidente do sindicato, Demétrio Freitas, a categoria estava cogitando a paralisação dos serviços nesta terça-feira (27), desde o da 22 de dezembro, diante do argumento que não houve negociação com o Consórcio acerca do reajuste salarial. O Consórcio Guaicurus alegou ainda estar aberto a diálogos com os segmentos do sistema de transporte coletivo, inclusive com autoridades públicas envolvidas.

Cabe lembrar, que anualmente avaliado no mês de novembro, o Consórcio Guaicurus considera que o reajuste no preço da passagem do transporte público de Campo Grande deveria chegar ao montante de R$ 8.

O que seria maior, que o valor atual de R$ 4,40 pago pelos passageiros, mas, de acordo com o diretor-executivo do consórcio, Robson Strengari, o novo preço considera diversos fatores, dentre eles, o aumento no preço pago pelo combustível e o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor).