Inmet renova alerta de chuvas intensas e tempestade com risco de alagamentos no Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou na manhã desta terça-feira (27) o alerta de chuvas intensas e de tempestade em partes do estado de Mato Grosso do Sul com precipitação de até 100 milímetros (mm) por dia e ventos intensos de 60 a 100 km/h. Segundo o instituto há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso termina às 10h de amanhã.

Estão sob alerta de chuvas intensas as cidades de Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim e Figueirão. Já os municípios de Amambai, Aral Moreira, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados e Iguatemi estão com previsão de tempestade com queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores.

Para evitar acidentes durante as fortes chuvas o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e os motoristas não estacione seus veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O informe ainda orienta que seja evitado o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de urgências a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193) podem ser acionados.