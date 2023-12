Frente fria se aproxima e tempo fica instável no MS

A previsão é de tempo instável, com chuvas . Essa instabilidade acontece devido a atuação de uma nova frente fria.

São esperados acumulados significativos de chuvas, com valores acima de 50 mm/24h, com destaque na região centro-sul do estado.

Em Campo Grande, a mínima será de 18ºC e a máxima de 30ºC. Em Dourados, mínima de 16ºC e máxima de 18ºC. No Sul, Ponta Porã e Iguatemi registram mínima de 17°C e máxima de 18°C. No Sudoeste, Porto Murtinho começa o dia com mínima de 19°C e máxima atinge os 23°C.

No Pantanal, Corumbá terá mínima de 18°C e máxima de 19°C; em Aquidauana, mínima de 20°C e máxima de 21°C. No Norte, a mínima em Coxim será de 20°C e a máxima de 22°C. No Bolsão, Três Lagoas terá a mínima de 18ºC e a máxima de 21°C.

