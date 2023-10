Saúde Pública: Dr. Victor Rocha recebe demandas da região do Tarumã

Entre as principais demandas estão a falta de medicamentos, insumos e revitalização da unidade de saúde

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) participou da reunião do Conselho Local de Saúde na Unidade de Saúde da Família “Dr. Emílio de Alencar Garbeloti Neto” – USF Tarumã. O encontro aconteceu na manhã de quarta-feira (12). Na oportunidade foram apresentadas as principais demandas da saúde na região.

Segundo a gerente da USF Tarumã, Martha Elida Arguelho a unidade conta com 4 equipes médicas e 3 equipes de Saúde Bucal, sendo responsável pela assistência à saúde de 14 mil pessoas e tem realizado em média 3 mil atendimentos por mês. Entre as necessidades apresentadas estão a questão da acessibilidade, reforma no banheiro feminino das funcionárias, revitalização da unidade, a falta de insumos e medicamentos.

“Constatamos que a falta de medicamento continua, são medicamentos básicos como antibióticos, dipirona, paracetamol e psicotrópicos. Ficamos sabendo até de uma situação em que uma médica comprou o medicamento controlado para uma criança que estava em crise convulsiva aqui na unidade”, disse Dr. Victor Rocha.

O coordenador do Conselho Local de Saúde, Pedro Ferreira dos Santos, apresentou a situação dos atendimentos no Sítio Recreio e Portal das Laranjeiras, que são realizados com carro próprio. “Quem se responsabiliza se acontecer um acidente no deslocamento pela MS 060 que tem alto fluxo de veículos de cargas? Temos que oferecer um veículo oficial da Sesau, com motorista, para que o serviço de assistência à saúde seja realizado pelo menos uma vez por mês, tanto no Sitio Recreio como no Portal das Laranjeiras. Não podemos concordar com o deslocamento em veículo próprio, colocando a vida das servidoras em risco”.

Victor Rocha relatou que outra demanda apresentada foi a falta de segurança no local, pois a unidade funciona das 7 às 19 horas e só tem um guarda municipal que fica no período da noite, que trabalha por escala 12×36 horas. “Ficamos sabendo de casos de invasão, agressão a servidores e depredação da unidade. Temos que garantir a segurança dos profissionais de saúde que trabalham no Tarumã”.

Por fim, foi solicitada a paridade entre as equipes médica e de saúde bucal, justamente para ampliar o acesso às ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal. “Vimos que existe a demanda, pois a abrangência de atendimento do Tarumã é de 14 mil pessoas. Sem contar que tivemos aí um aumento nos últimos 10 anos de 40% do número de atendimentos nas unidades de saúde. Temos que realizar concursos públicos e valorizar os profissionais da saúde”, pontuou o parlamentar progressista.

Ao fim da reunião, Dr. Victor Rocha foi agraciado com o certificado de padrinho da Unidade de Saúde da Família “Dr. Emílio de Alencar Garbeloti Neto” – USF Tarumã, em reconhecimento ao compromisso com o bem-estar e saúde da população.

"Receber esse certificado só nos mostra que estamos no caminho certo, na busca por uma saúde pública de qualidade e com resultado", finalizou.

