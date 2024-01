Policiais prendem assaltantes após roubos em farmácias na Capital

Dois assaltantes foram presos por policiais do Batalhão de Choque, na madrugada de hoje (26), acusados de praticar assaltos em duas farmácias, na região central de Campo Grande. Os criminosos invadiram comércios na Avenida Mato Grosso, no Jardim dos Estados e na Rua Zulmira Borba, no Bairro Nova Lima, onde levaram dinheiro e diversos objetos.

Conforme informações policiais, na farmácia da Avenida Mato Grosso, funcionários relataram que foram ameaçados por um homem magro, alto e com tatuagens pelo braço. O assaltante estava armado com uma faca e pediu aos trabalhadores do estabelecimento para que entregassem todo o dinheiro, registrado no caixa. A equipe do Batalhão de Choque, teve acesso às câmeras de segurança.

Após realizar o assalto, o suspeito saiu do estabelecimento em um carro de aplicativo. De acordo com a polícia, o veículo foi encontrado na Vila Sobrinho. Ao ser questionado, o motorista confirmou que fez a corrida para o homem e que deixou em uma conveniência no Jardim Aeroporto.

Diante das informações, a equipe do Batalhão de Choque foi até o local indicado, quando encontrou o homem, usando uma mochila, com as mesmas características que mostra o vídeo. Ele foi abordado e os policiais encontraram com ele uma faca e R$ 259 reais.

Questionado, ele confessou o crime e que gastou o dinheiro roubado com comida e bebida, além do motorista de aplicativo.

Mais assaltos …

Ainda conforme informações do Batalhão de Choque, no dia 17 de setembro, a mesma farmácia foi assaltada pelo assaltante. Ao ser detido, o rapaz confessou o crime.

Ainda na noite de ontem (25), na região norte da cidade, um outro assaltante foi preso, após assaltar uma farmácia na Rua Zulmira Borba, no Bairro Nova Lima. No local, o criminoso levou dinheiro do caixa.

Segundo o Batalhão de Choque, o suspeito realizava os crimes em um veículo Volkswagen Gol, alugado para realizar corridas de aplicativo. Ele foi encontrado na noite de ontem (25), próximo a rodoviária de Campo Grande. Aos policiais, ele disse que estava no local, apenas para consumir entorpecentes.

Durante a vistoria, foram encontrados uma pistola falsa que era utilizada nos crimes. O assaltante confessou ser o autor de outros assaltos no dia 15 de setembro, na Avenida Guaicurus, e no dia 22 no bairro das Moreninhas.

Os detidos em flagrante pelos crimes de roubos, foram encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Cepol.

