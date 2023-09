Policiais apreendem materiais de contrabando avaliados em R$ 80 mil

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), encontraram na tarde de ontem (25), na MS- 468, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, dois veículos, com quase 800 pacotes de cigarros e 65 pneus contrabandeados do Paraguai. Dois homens, o motorista e o passageiro, foram detidos. De acordo com a polícia, o material apreendido foi avaliado em R$ 80 mil.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio na região conhecida como Placa do Abadio, zona rural do município, quando abordaram os veículos, que estavam carregados.

Em entrevista os homens disseram que carregaram os carros em Pedro Juan Caballero, no Paraguai e levariam até Campo Grande, onde cada um receberia R$ 800. O material apreendido e avaliado em, aproximadamente, R$ 80 mil foi encaminhado à Receita Federal de Ponta Porã.

